Клишас назвал возможный пакет антиамериканских санкций ЕС бессмысленным

Председатель комитета СФ по госстроительству прокомментировал новость британской еженедельной газеты The Sunday Telegraph

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас заявил, что возможный первый пакет санкций Евросоюза против США будет носить бессмысленный характер. Такое мнение он выразил, комментируя новость британской еженедельной газеты The Sunday Telegraph.

Читайте также Как скажет Трамп: почему Евросоюз не станет вступаться за Гренландию

"Ждем первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский)", - написал он в Telegram-канале.

Ранее британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний на случай, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.