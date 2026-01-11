Захарова: киевский режим бьется в агонии на фоне провалов на поле боя

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что 10 января массированной атаке 33 дронов подверглись Курская, Брянская и Белгородская области, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Киевский режим бьется в агонии на фоне провалов на поле боя и вымещает злобу на мирных жителях российских регионов, все причастные к террористическим атакам понесут наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание на то, что 10 января массированной атаке 33 дронов самолетного типа подверглись Курская, Брянская и Белгородская области, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

"Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов, - указала Захарова. - Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание".

При этом дипломат уточнила, что на настоящий момент известно о гибели одной молодой женщины и как минимум трех пострадавших. "МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов, - подчеркнула она. - Речь идет о более чем десяти многоквартирных зданиях и таком же количестве частных домов. Повреждения также получили гимназия и несколько административных построек".

В связи с этим официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва рассчитывает на беспристрастную оценку со стороны профильных международных структур на террористическую атаку ВСУ в отношении мирных граждан российских регионов. "Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний", - добавила она.

"Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление", - констатировала Захарова.