Слуцкий назвал фантазии Хили о задержании Путина преступным умыслом

Лидер ЛДПР добавил, что представители британских властей должны нести ответственность за свои слова, а Россия не допустит общения с собой с позиции "права сильного"

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фантазии о возможном "взятии под стражу" президента России Владимира Путина, в том числе озвученные официальными лицами, являются преступным умыслом. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили о "похищении" президента РФ.

"В самой Британии "хилую попытку" Хили привлечь к себе внимание в Киеве назвали посмешищем. Однако международная политика не цирковая арена. И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом", - написал он в Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что даже словесные посягательства на свободу президента Российской Федерации означают покушение на суверенитет, волю и выбор российского народа. Он подчеркнул, что правовой ответ на подобные заявления в полной мере дает военная доктрина РФ.

Он добавил, что представители британских властей должны нести ответственность за свои слова, а Россия не допустит общения с собой с позиции "права сильного".

11 января газета The Telegraph сообщила, что министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Киев заявил, что якобы воспользовался бы возможностью "похитить президента РФ Владимира Путина", по аналогии с похищением США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.