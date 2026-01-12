Сенатор Волошин: Киев оттягивает выборы президента для управления их результатом

Сенатор РФ от ДНР уточнил, что при консолидации позиции западных кураторов и под давлением США выборы все равно могут состоятся

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Выборы президента Украины несут системные риски для режима Зеленского, в связи с чем он старается отсрочить их проведение, подготавливая сценарий управления результатами голосования. Такое мнение ТАСС высказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

12 января Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 3 февраля на 90 дней. Из-за постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая 2024 года.

"Выборы несут для режима Зеленского системные риски, поэтому нынешняя власть будет стараться отложить выборы любыми способами и готовить сценарии управления их результатами. <…> Любые попытки обойти это (запрет на проведение выборов на Украине - прим. ТАСС) требуют либо снятия военного положения, либо принятия специального закона и создания исключительного режима голосования, что само по себе негативно повлияло бы на результат", - сказал собеседник агентства.

Сенатор уточнил, что при консолидации позиции западных кураторов и под давлением США выборы все равно могут состоятся, несмотря на позицию Зеленского. С учетом внутреннего напряжения в стране он рискует потерять власть, из-за чего Киев прибег к стратегии государственного терроризма, в частности, санкционировал атаку дронами на резиденцию президента России Владимира Путина.