Лавров может выступить на правительственном часе в Госдуме 11 февраля

Он будет посвящен приоритетам внешней политики России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительственный час, посвященный приоритетам внешней политики РФ, с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова может пройти в Госдуме 11 февраля. Это следует из проекта постановления, размещенного в думской электронной базе.

Согласно документу, 27 мая планируется проведение правчаса на тему внедрения технологий искусственного интеллекта, цифровизации госуслуг и защиты персональных данных, а 24 июня - на тему "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение".