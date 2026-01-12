СВР РФ: патриарх Варфоломей намерен нанести удар по Сербской православной церкви

Константинопольский патриарх собирается дать автокефалию "Черногорской православной церкви", заявили в российской Службе внешней разведки

Редакция сайта ТАСС

Константинопольский патриарх Варфоломей © Анна Марченко/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей с целью нанесения удара по Сербской православной церкви намерен предоставить автокефалию непризнанной "Черногорской православной церкви". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Агрессивные аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы. В целях нанесения удара по "особо строптивой" Сербской православной церкви он намерен предоставить автокефалию непризнанной "Черногорской православной церкви", - говорится в тексте сообщения.

В СВР РФ также обратили внимание на отношение церковных кругов к осуществляемой Варфоломеем деятельности, которая оценивается как "разрывающее живое тело Церкви". "Тем самым он уподобляется лжепророкам, о которых говорится в Нагорной проповеди: "Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри - волки хищные... По плодам их узнаете их", - добавили в Службе внешней разведки.