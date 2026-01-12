Володин обсудил с лидерами фракций направления работы ГД в весеннюю сессию

Участники совещания затронули проведение 29 января парламентских слушаний по вопросам развития легкой промышленности и трех запланированных правительственных часов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с лидерами думских фракций, на котором в том числе обсуждались направления работы палаты парламента в весеннюю сессию и приоритетные законопроекты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Думы.

"Обсуждались основные направления работы Государственной думы на предстоящую десятую сессию VIII созыва, а также законопроекты, рассмотрение которых запланировано в приоритетном порядке. Среди них - внесенные президентом России на ратификацию соглашения с другими государствами, инициативы о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, повышении качества детского отдыха, совершенствовании лекарственного обеспечения граждан", - говорится в сообщении.

Вместе с тем участники совещания затронули проведение 29 января парламентских слушаний по вопросам развития легкой промышленности и трех запланированных правительственных часов: "О приоритетах внешней политики РФ" с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова 11 февраля, "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности" 27 мая и "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" 24 июня.

Кроме того, Володин обсудил с лидерами фракций представление уполномоченным по правам человека в России, Счетной палатой РФ, правительством и Центробанком отчетов и докладов по итогам работы в 2025 году.