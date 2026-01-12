ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава Химок Елена Землякова покинула пост

Исполнять обязанности главы муниципалитета будет Инна Федотова
Редакция сайта ТАСС
11:47

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава городского округа Химки в Московской области Елена Землякова покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы. Исполнять обязанности главы муниципалитета будет Инна Федотова, сообщили в администрации Химок.

"Елена Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании совета депутатов. 11 января 2026 года она покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим полномочия главы стала Инна Федотова", - говорится в телеграм-канале администрации.

Ранее Федотова занимала пост главы подмосковного Клина, до этого она была советником губернатора Московской области и министром жилищной политики Подмосковья.

"С 12 января я перехожу на работу в другой муниципалитет. Мне было очень приятно работать в Клину - уникальном древнем городе с богатой историей, славными традициями и замечательными людьми. Благодарю всех жителей, коллег и всех, с кем довелось встречаться, работать и взаимодействовать на Клинской земле. <...> Желаю Клину и его жителям счастья, процветания и благополучия!" - написала Федотова в своем Telegram-канале. 

