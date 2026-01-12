Эксперт Суслов: Арктика превращается в театр потенциальных военных действий из-за НАТО

Аналитик отметил, что европейцы "лицемерно используют" тему о якобы необходимости защиты Арктики от России и Китая для того, чтобы "увести в сторону разговоры" президента США Дональда Трампа о стремлении получить контроль над Гренландией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Усиление военного присутствия НАТО в Арктике превращает регион в театр потенциальных военных действий между Россией и альянсом. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Аналитик отметил, что европейцы "лицемерно используют" тему о якобы необходимости защиты Арктики от России и Китая для того, чтобы "увести в сторону разговоры" президента США Дональда Трампа о стремлении получить контроль над Гренландией. "То есть они переводят стрелки от получения под контроль [США] Гренландии на совместную защиту от России и Китая, но результатом всей этой деятельности является действительно усиление противостояния в Арктике, усиление милитаризации Арктики, и в любом случае, к сожалению, это будет продолжаться, и Арктика будет милитаризироваться, и будет одним из тех регионов, где будет иметь место гонка вооружений, риск прямого военного столкновения России и НАТО. Арктика уже превратилась и в большей степени будет превращаться в театр потенциальных военных действий между Россией и НАТО. Как-то обратить вспять эту тенденцию в обозримой перспективе не получится", - подчеркнул он.

Суслов пояснил, что фундаментальной причиной невозможности предотвратить такую тенденцию в том числе является таяние арктических льдов, которое необратимо в условиях изменения климата. "Превращение Северного Ледовитого океана в обычное море гипотетически и уменьшение ледовой толщи, уменьшение площади льда, делает более доступной добычу полезных ископаемых и развитие экономической активности в Арктике. С другой стороны, таяние арктических льдов и превращение Северного Ледовитого океана в обычное море, обычный океан, не Ледовитый, превращает его в идеальный театр военных действий и маршрут для проецирования военной силы между Россией и Северной Америкой, Россией и Соединенными Штатами и Канадой", - указал он.

"Закончится это может только в том случае, если фундаментально изменится сама природа отношений между США и Россией, Европой и Россией, то есть исчезнет соперничество, и основой этих отношений станет сотрудничество и партнерство, но это, совершенно очевидно, не просматривается в обозримой перспективе от слова совсем. Поэтому подобное противостояние в Арктике будет только нарастать", - добавил эксперт.

Давние корни противостояния

Суслов также напомнил, что противостояние России и НАТО в Арктике развивается уже достаточно давно, но сейчас наблюдается его интенсификация. "В годы холодной войны Арктика была одним из регионов серьезного противостояния между Россией и НАТО. И после 2014 года, после начала украинского кризиса снова военное противостояние России и НАТО и милитаризация Арктики усилились. <...> А сейчас мы наблюдаем следующий, уже третий этап интенсификации этого противостояния, который связан со стремлением Трампа получить под контроль Соединенных Штатов Гренландию", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько высок риск прямого военного противостояния РФ и Североатлантического альянса в Арктике, эксперт отметил, что это будет зависеть от способности сторон выработать механизмы деконфликтинга. "Гонка вооружений будет абсолютно точно. Риск прямого военного столкновения будет зависеть уже от сдержанности сторон и от способности выработать какие-то правила игры, в том числе создать механизмы деконфликтинга. И мне кажется, что после украинского конфликта как раз создание механизмов деконфликтинга между Россией и НАТО, в том числе в Арктике, это один из главных приоритетов", - подчеркнул он.

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россию беспокоят планы активизации деятельности Североатлантического альянса в Арктике, которую Москва хотела бы видеть территорией мира и сотрудничества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что Россия будет реагировать адекватно на угрозы и вызовы своей безопасности.