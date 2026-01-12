В ДНР заявили о давлении ВС РФ на противника в районе Степногорска

Советник главы республики Игорь Кимаковский добавил, что на константиновском и красноармейском направлениях идут встречные бои

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Российские силы "достаточно серьезно давят" на противника в районе Степногорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

"На запорожском направлении группировка "Днепр" и группировка "Восток" противника достаточно серьезно давят и в районе Степногорска, и в районе реки Гайчур, Терноватого и Гуляйполя в сторону Железнодорожного, то есть занимают плацдарм уже западнее реки Гайчур", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что на константиновском и красноармейском направлениях в ДНР идут встречные бои.

Ранее Кимаковский сообщил, что на фоне успехов российских сил на запорожском направлении ВСУ пытаются собрать резервы у Железнодорожного.

27 декабря стало известно об освобождении населенного пункта Степногорск Запорожской области. По данным командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского, передовые подразделения группировки войск "Днепр" на конец декабря находились в 15 км от южной окраины города Запорожья.