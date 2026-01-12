Эксперт Долгов: РФ путем дипломатии важно противостоять попыткам дестабилизации в Иране

Аналитик обратил внимание на то, что между Москвой и Тегераном существует всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Попытки дестабилизации обстановки в Иране создают опасную и угрожающую российским интересам ситуацию, России политико-дипломатическим путем нужно этому противостоять. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

Аналитик обратил внимание на ряд заявлений в отношении Ирана со стороны США и израильского руководства. "Последние заявления президента [США Дональда] Трампа о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться даже вооруженным путем на стороне протестующих в Иране. Это все создает опасную ситуацию в регионе, в том числе и для российских интересов", - отметил он, указав на экономические интересы РФ.

По словам Долгова, Иран - это географический, политический центр в регионе, через который идут коммуникации, в том числе и международный транспортный коридор Север - Юг. "Безусловно, экономические, политические, военно-технические интересы России связаны с развитием контактов и взаимоотношений с Ираном, - отметил специалист. - Угрожающие российским интересам в Иране моменты есть, это то, что попытки дестабилизации ситуации в Иране будут продолжаться. И России нужно действовать в плане политико-дипломатических шагов, противостоять попыткам дестабилизации ситуации в Иране, и тем более попыткам вмешательства внешних акторов в ситуацию в Иране", - считает специалист.

Аналитик обратил внимание на то, что между Москвой и Тегераном существует всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. "Это важный документ, отношения между Россией и Ираном развиваются достаточно динамично, - констатировал он. - Политико-дипломатическая поддержка предполагается этим договором".

О событиях в Иране

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее семи мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Трамп сделал ряд заявлений в отношении Ирана. В частности, 12 января сообщалось, что Трамп заявил, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы.

11 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает на установление партнерских отношений с Ираном в случае смены власти в Тегеране.