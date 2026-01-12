Небензя: РФ будет прибегать к военным методам, пока Киев не "придет в чувство"
Редакция сайта ТАСС
21:33
обновлено 22:05
ООН, 13 января. /ТАСС/. Россия намерена продолжать решение поставленных задач военными методами до тех пор, пока Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе западных стран.
"Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами", - подчеркнул российский дипломат.