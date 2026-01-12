Небензя указал на избирательную слепоту Гутерриша при квалификации действий ВСУ

Когда РФ задействует силы против украинской военной инфраструктуры, это в ООН вызывает "бурю эмоций" и однозначные комментарии, подчеркнул постпред России при организации

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Sergei Grits

ООН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике руководство Секретариата международной организации за неспособность квалифицировать удары ВСУ по мирным объектам как террористические акты.

"Нас не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, генерального секретаря ООН, - заявил российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе западных стран. - Уход от четкой квалификации подобных действий как террористических актов и списывание этого на неподтвержденные факты означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и запрет на преднамеренные удары по мирным объектам".

Небензя указал на двойные стандарты в заявлениях генсека Антониу Гутерриша и его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика. По его словам, когда Россия задействует силы против украинской военной инфраструктуры, это вызывает "бурю эмоций" и однозначные комментарии. "Такая избирательная слепота, к сожалению, характерна для руководства секретариата ООН", - добавил постпред.