Климов: ЕР будет работать с Каракасом с учетом позиций партнеров

При этом в сотрудничестве партия будет исходить из интересов РФ, сообщил член высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Единая Россия" в новых политических условиях намерена выстраивать взаимодействие с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ) исходя из национальных интересов России и с учетом позиций международных партнеров. Об этом ТАСС сообщил член высшего совета "Единой России" Андрей Климов.

Как ранее сообщил Климов ТАСС, ЕР продолжает сотрудничество с ЕСПВ. При этом, по его словам, после событий, произошедших в Венесуэле 3 января, требуется уточнение отдельных аспектов межпартийного взаимодействия.

"Необходимо понимать, что партия "Единая Россия" в первую очередь ориентируется на национальные интересы нашего государства и проводит ту политику, которую определяет лидер нашей партии (Владимир Путин - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что помимо РФ Венесуэла связана системой отношений и с другими крупными партиями - прежде всего с компартиями Китая и Кубы. "Существует также альянс политических партий Латинской Америки, и для нас важно понимать их позицию по этому вопросу", - сказал политик.

Климов подчеркнул, что несмотря на новые исторические условия вопрос о пересмотре или прекращении партнерства с ЕСПВ не стоит. По его словам, речь идет о практическом выстраивании работы в изменившихся обстоятельствах и координации усилий с другими политическими силами. "Речь идет о том, как в текущих политических и иных обстоятельствах выстроить работу так, чтобы через партийные связи и взаимодействие с другими политическими силами, нашими соратниками, мы могли принимать максимально эффективные решения и реализовывать их", - сказал Климов.

Операция в Венесуэле

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.