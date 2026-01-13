ЕР проведет международные мероприятия для выработки плана работы с Венесуэлой

После событий, произошедших в республике 3 января, требуется уточнение отдельных аспектов межпартийного взаимодействия, отметил член высшего совета ЕР Андрей Климов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Единая Россия" в I квартале 2026 года организует несколько мероприятий с участием представителей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и партнеров, в том числе из Западного полушария, для выработки "рабочей карты" действий по дальнейшему сотрудничеству с этой страной. Об этом ТАСС сообщил член высшего совета ЕР Андрей Климов.

Ранее Климов сказал ТАСС, что партия продолжает поддерживать партнерские отношения с ЕСПВ. При этом, по его словам, после событий, произошедших в Венесуэле 3 января, требуется уточнение отдельных аспектов межпартийного взаимодействия.

"В первом квартале года у нас запланирован ряд рабочих мероприятий в формате ВКС с участием венесуэльских товарищей и наших партнеров в Западном полушарии. Мы обязательно проведем серию необходимых мероприятий, после которых у нас появится более четкая рабочая карта того, как в новых обстоятельствах выстраивать двустороннюю и многостороннюю работу. Здесь невозможно действовать нескоординированно", - сказал Климов.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по предъявленным обвинениям.