ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин сменил посла в Мавритании

Пост занял Алексей Маленко
Редакция сайта ТАСС
09:17

Посол РФ в Мавритании Алексей Маленко

© Официальный сайт МИД РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко на этот пост назначен Алексей Маленко.

Официальный интернет-портал правовой информации

© http:/ / pravo.gov.ru/ 

"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - предписывает указ.

70-летний Борис Жилко возглавлял российское представительство в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял генеральное консульство РФ в Кейптауне, ЮАР. 

Путин, Владимир ВладимировичМавританияРоссия