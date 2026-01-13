Путин сменил посла в Мавритании
Редакция сайта ТАСС
09:17
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко на этот пост назначен Алексей Маленко.
"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - предписывает указ.
70-летний Борис Жилко возглавлял российское представительство в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял генеральное консульство РФ в Кейптауне, ЮАР.