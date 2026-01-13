Путин сменил посла в Мавритании

Пост занял Алексей Маленко

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в Мавритании Алексей Маленко © Официальный сайт МИД РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко на этот пост назначен Алексей Маленко.

Официальный интернет-портал правовой информации © http:/ / pravo.gov.ru/

"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - предписывает указ.

70-летний Борис Жилко возглавлял российское представительство в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял генеральное консульство РФ в Кейптауне, ЮАР.