Володин: новым правилом стал мир без правил

Председатель Госдумы заявил, что в мире сейчас перечеркиваются принципы международного права

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в мире сейчас перечеркиваются принципы международного права, которые были достигнуты после Второй мировой войны. По словам политика, новым правилом стало существование мира без правил.

"Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил. Это ведет к огромным проблемам и напряженности", - сказал Володин.

Он указал на необходимость развивать диалог с парламентами других стран и при этом "постараться сделать все возможное для того, чтобы страны осознали, к чему может привести такое пренебрежение к вопросам и поддержанию глобальной безопасности".