Володин заявил об открытом нарушении суверенитета стран
Редакция сайта ТАСС
09:22
обновлено 09:36
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отдельные государства спокойно нарушают суверенитет других стран, даже не прикрывая это "фиговыми листочками" в виде разговоров о демократии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии.
"Совершенно спокойно берут и нарушают суверенитет других государств, при этом даже уже не прикрываясь этими фиговыми листочками, говоря о демократии", - сказал Володин.