Володин заявил об открытом нарушении суверенитета стран

По словам председателя Госдумы, некоторые государства при этом не прикрываются даже разговорами о демократии

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отдельные государства спокойно нарушают суверенитет других стран, даже не прикрывая это "фиговыми листочками" в виде разговоров о демократии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии.

"Совершенно спокойно берут и нарушают суверенитет других государств, при этом даже уже не прикрываясь этими фиговыми листочками, говоря о демократии", - сказал Володин.