ЛДПР 22 января проведет форум по теме криптовалюты

Лидер партии Леонид Слуцкий указал, что за работу с этой темой отвечает первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции Андрей Луговой

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ЛДПР будет уделять особое внимание новым видам работы с криптовалютами, в том числе регулированию крипторынков. Партия 22 января проведет свой криптофорум, рассказал журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Что касается крипторынков, майнинга криптовалют, в общем, новых видов экономической деятельности. Сегодня [это] особый предмет нашего внимания. Будем работать с бизнесом, с нашим предпринимательским сообществом и, конечно, регулировать то, что связано с рынками криптовалют, - сказал депутат. - Уже 22 января проведем первый криптофорум и будем этими вопросами заниматься максимально активно и форсировано".

Слуцкий отметил, что за работу с темой криптовалют в ЛДПР отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции Андрей Луговой.