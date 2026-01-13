Володин назвал важным, чтобы будущая избирательная кампания сплотила общество

Председатель ГД призвал сделать все, чтобы Россия стала сильнее

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Избирательная кампания 2026 года должна сплотить общество, нужно сделать все для того, чтобы Россия стала сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Коллеги, 2026 - год особый. Это год выборный. Наша задача, объединившись, сделать все для того, чтобы страна стала более сильной, а люди жили лучше. <...> Коллеги, когда мы говорим о будущей избирательной кампании, важно, чтобы она сплотила общество", - сказал Володин на первом пленарном заседании на последней сессии 8-го созыва Госдумы.