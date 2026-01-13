Постпред РФ призвал ОБСЕ бороться с мифом о российской угрозе

По словам Дмитрия Полянского, организация в значительной степени себя дискредитировала и находится на определенном перепутье

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна бороться с мифом о российской угрозе и искать варианты сотрудничества, включающие Россию, для обеспечения безопасности на Европейском континенте. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Я думаю, что ОБСЕ должна сделать все для того, чтобы с этой тенденцией побороться, чтобы найти все-таки такие варианты сотрудничества, которые включали бы Россию, тем более, что все, что для этого нужно, весь инструментарий [у] ОБСЕ уже есть, поэтому тут даже и выдумывать ничего не надо", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". По словам постпреда РФ, уже существуют рамки для сотрудничества, просто нужно "вдохнуть в них жизнь", а для этого нужно желание не только со стороны России, но и со стороны других соседей в Европе.

Дипломат отметил, что ОБСЕ в значительной степени себя дискредитировала и в настоящий момент находится на определенном перепутье, где есть две дальнейшие перспективы. "Если все продолжится так, как есть, то об организации скоро забудут, и вполне возможно, что мы ее больше не увидим. Если же все-таки здравый смысл хоть какой-то возобладает, будет потребность в каком-то диалоге по вопросу безопасности, стратегической стабильности на Европейском континенте, если будет запрос на то, чтобы выстраивать новые уравнения безопасности, которые включали бы Россию, то в этом случае ОБСЕ является для этого наилучшей площадкой", - указал он.

Полянский выразил надежду на то, что ему удастся внести свой импульс в этот процесс. "Я очень хочу повстречаться со всеми своими коллегами, предложить им разговаривать и вести диалог, ведь речь не о том, чтобы с нами во всем соглашаться, не о том, чтобы нас любить. Ведь мы дипломаты, мы должны работать, даже если мы не согласны, мы обязательно должны искать какие-то возможные точки соприкосновения. Вот этой работы я хочу заняться сейчас, как только прибуду в Вену", - подчеркнул он.

По словам дипломата, сейчас очень многое упущено и делается для того, чтобы зомбировать европейских граждан, создать у них абсолютно искусственную картину о безальтернативности столкновения с Россией, которое якобы Россия сама же и провоцирует. "Это, конечно, полная чушь. Люди понимающие, с образованием прекрасно во всем этом разбираются и отдают себе отчет в том, что это не так, но рядовые европейцы многие могут не разобраться в этой проблеме, поэтому это очень опасная тенденция", - сказал он.