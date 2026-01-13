Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили двусторонние задачи

Обсуждение прошло на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили вопросы двустороннего взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В ходе беседы рассмотрены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - говорится в сообщении дипведомства РФ.

В конце декабря Россия повторно поставила перед Азербайджаном вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана.