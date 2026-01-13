Депутат Шеремет: Польша арестом Бутягина распаляет конфликт между РФ и Украиной

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции добавил, что этот инцидент должен стать прецедентом для разрыва дипломатических отношений и вынесения ультиматума со сроками для возвращения польского государства в правовое поле

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Задержание и арест в Варшаве российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева осознанно способствует эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Польша, несмотря на опасные негативные политические процессы в нашем неспокойном мире по вине западных стран, осознанно продолжает вносить существенную лепту в создание искусственного напряжения между нашими странами, усердно копя и приближая критическую массу межгосударственного недопонимания. Ведь необоснованное задержание известного российского археолога Александра Бутягина по запросу незаконной киевской хунты способствует не международной разрядке, а лишь дальней эскалации спровоцированного, в том числе и по их вине, конфликта между Украиной и Россией, фактически сделав Польшу третьей стороной данного противостояния", - считает депутат.

Он добавил, что этот инцидент должен стать прецедентом для разрыва дипломатических отношений и вынесения ультиматума со сроками для возвращения Польши в правовое поле.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина.