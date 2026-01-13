Защита не ожидает решения по делу о собственности РФ на виллу Тарабья в феврале

Заседание назначено на 19 февраля

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА/СТАМБУЛ, 13 января. /ТАСС/. Сторона защиты на процессе по делу о правах собственности РФ на виллу Тарабья на берегу Босфора не ожидает окончательного вердикта по нему на ближайшем заседании суда, назначенном на 19 февраля. Об этом сообщил ТАСС представляющий российскую сторону турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу.

"Вынесение окончательного решения по делу на заседании суда в феврале не ожидается", - отметил он.

20-й Стамбульский суд по гражданским искам ранее постановил провести 19 февраля новое заседание в рамках повторного рассмотрения дела о правах собственности России на виллу.

По словам адвоката, суд 15 декабря 2025 года направил официальное письмо в МИД Турции с просьбой предоставить информацию и документы, имеющиеся в архивах министерства и касающиеся спора о праве собственности на недвижимость. "В нем четко указано, что на ответ предоставляется 30-дневный срок", - рассказал собеседник агентства.

22 декабря МИД проинформировал суд, что запрос перенаправлен в посольство Турции в Москве для последующей передачи компетентным органам РФ и переписки с ними по существу вопроса. "МИД отметил, что проинформирует судебную инстанцию при получении ответа, пока каких-либо материалов по делу в суд не поступило", - отметил адвокат. Он добавил, что при поступлении ответа на запрос суду предстоит оценить его, в том числе на предмет дипломатического статуса недвижимости. Иными словами, инстанция должна будет определить, является ли особняк частным наследуемым имуществом или дипломатической недвижимостью. Учитывая ситуацию с дипломатической перепиской, ожидать завершения суда пока преждевременно, считает адвокат.

История вопроса

Ранее сообщалось, что шестая судебная палата Стамбульского регионального суда 26 сентября 2025 года отменила вердикт суда первой инстанции от 30 января того же года по делу о статусе виллы, на которую претендуют РФ, наследники сотрудника посольства Российской империи в Стамбуле Николая Исвечина и Турция. Апелляция отметила, что выносить решение по делу нельзя без исследования дипломатического статуса недвижимости, проверки подлинности наследников и иных процессуальных оснований. Дело было направлено на повторное рассмотрение в 20-й Стамбульский суд по гражданским искам, заседание по нему состоялось 9 декабря.

Процесс был инициирован в 2008 году Министерством финансов и казначейства Турции, которое подало иск об аннулировании регистрации и переоформлении права собственности, утверждая, что запись на имя Исвечина была фиктивной, а недвижимость должна принадлежать казне. Ответчиками были указаны наследники Исвечина. Позднее к делу присоединились Генеральное управление фондов Турции (2015) и Российская Федерация (2018).

Сарыибрахимоглу сообщал ТАСС, что режим собственности в Османской империи в XIX веке, когда был куплен особняк, не разрешал иностранным государствам приобретать недвижимость от своего имени. Право собственности на Тарабью было оформлено на сотрудника российского посольства Исвечина, действовавшего от имени Российской империи. Таким образом, отметил турецкий адвокат, хотя в документе о праве собственности Исвечин значился как владелец, фактическое право пользования и распоряжения недвижимостью принадлежало диппредставительству Российской империи.

Он также рассказал, что после смерти Исвечина в 1903 году особняк с одобрения османского султана Мехмеда V и по решению суда от 1912 года был передан в дипломатическое пользование России. По его словам, у российской стороны "очень сильные позиции". Это и решение османского суда, подтверждающее приобретение недвижимости, и "почти 200-летнее непрерывное владение им", а также указ султана о передаче виллы в пользование российскому посольству, что подтвердило ее владение Россией.