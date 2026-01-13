Главы МИД России и Белоруссии обсудили ситуацию в Венесуэле и Иране

Стороны также затронули вопросы двусторонних отношений и график предстоящих встреч

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию в Венесуэле и Иране. Об этом сообщили ТАСС в МИД республики.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях. Также обсуждена ситуация в Исламской Республике Иран и Боливарианской Республике Венесуэла", - отметили в дипведомстве.