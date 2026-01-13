ГД приняла в I чтении законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Однако там нельзя будет купить препараты, которые содержат наркотические средства

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа парламентариев от "Единой России".

Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

В законопроекте подчеркивается, что в инициативе примут участие те аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям. Правительство также определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него российских регионов. Зампред комитета, инициатор законопроекта Евгений Нифантьев ("Единая Россия") отметил, что в эксперименте сможет принять участие любой субъект Российской Федерации, за исключением городов федерального значения.

Если Госдума примет законопроект и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу 1 июня 2026 года - в день начала эксперимента.

Как рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, нововведения помогут "обеспечивать лекарствами людей даже в отдаленных населенных пунктах, где стационарных аптек нет".

"Уверен, что реализация федерального эксперимента с мобильными аптеками позволит существенно улучшить условия жизни жителей небольших удаленных населенных пунктов. Одна такая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов", - добавил он.