Захарова: элиты ЕС и Британии воспринимают урегулирование на Украине как угрозу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Элиты Евросоюза и Британии воспринимают урегулирование на Украине как угрозу для себя и активно ему препятствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, GFCN). Ответы имеются в распоряжении ТАСС.

"Великобритания и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса. Правящие элиты этих стран и бюрократия рассматривают даже возможность мирного урегулирования как угрозу их ослабевающему глобальному влиянию", - отметила она.

Дипломат обратила внимание, что Лондон, в частности, занимает лидирующие позиции в этих деструктивных действиях.

"В 2022 году тогдашний премьер-министр Борис Джонсон лично указал [Владимиру] Зеленскому не подписывать мирное соглашение, которое уже было подготовлено и даже парафировано. Это соглашение могло бы разрешить конфликт еще в ходе переговоров в Стамбуле, спасти тысячи жизней и обеспечить безопасность обеих стран на долгие годы", - добавила Захарова.