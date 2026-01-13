Черников: киевский режим стреляет по российским журналистам, чтобы скрыть правду

МАРИУПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Боевики киевского режима регулярно атакуют российских журналистов от бессилия на информационном фронте. Такое мнение в День российской печати высказал ТАСС председатель комитета Народного совета ДНР по информационной политике и информационным технологиям Александр Черников.

"Украине не нравится, когда есть люди, журналисты, которые несут правду об обстановке на фронте. Поэтому они идут на самые бесчеловечные меры, стреляют в журналистов. Иными методами бороться с той самой правдой у киевского режима не получается", - считает Черников.

Он добавил, что в нынешнем конфликте российские журналисты стали приоритетной целью для ВСУ. Синие каски и бронежилеты с нашивками "пресса" ушли в прошлое, теперь военкоры надевают форму зеленых тонов, чтобы выжить, донести правду до мирового сообщества.

"Нет такого понятия, как вражеский военный журналист. Военный журналист объективен, он рассказывает о том, что происходит на самом деле. Поэтому боевикам ВСУ, стреляющим в наших журналистов, есть что скрывать", - отмечает он.

Черников добавил, что настоящие и честные журналисты ценились испокон веков. Но киевские власти переиначили устои, сделав из своих СМИ инструмент для "промывания мозгов" населения Украины, которое с каждым днем все больше перестает им верить.