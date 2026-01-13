Мария Маркелова стала заместителем министра сельского хозяйства России

Она занимала должность директора департамента аппарата министра Минсельхоза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Как указывается на сайте Минсельхоза России, Маркелова занимала должность советника министра сельского хозяйства РФ с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года, а с октября 2024 года по настоящее время - должность директора департамента аппарата министра Министерства сельского хозяйства РФ.