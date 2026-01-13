Постпред РФ в Вене напомнил об истечении срока действия ДСНВ

Ограничения на стратегическое ядерное оружие РФ и США исчезнут 5 февраля, отметил Михаил Ульянов

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © Михаил Метцель/ ТАСС

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Последние ограничения на количество стратегических ядерных вооружений России и США исчезнут 5 февраля в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Через 23 дня последние ограничения на количество стратегического ядерного вооружения США и России перестанут существовать", - написал он в своем Telegram-канале. Постпред отметил, что США, по всей видимости, не готовы принять российское предложение о добровольном продлении ключевых положений договора еще на один год. В этой связи он обратил внимание на недавние заявления президента США, которые назвал "ничем не подкрепленным пожеланием, которое остается далеким от реальности".

В январе президент США Дональд Трамп заявил газете The New York Times, что не видит проблемы в истечении ДСНВ. "Если он истечет, то он истечет. Мы просто заключим лучшее соглашение", - утверждал американский лидер. При этом новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН, заявил в интервью ТАСС, что Москва рассчитывает, что администрация США откликнется на инициативу президента РФ Владимира Путина о сохранении лимитов по ДСНВ в формате добровольных самоограничений.