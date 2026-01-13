Мишустин назначил заместителя председателя ФФОМС
17:48
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Максима Шаманского. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Шаманского Максима Борисовича заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе.