Мишустин назначил заместителя председателя ФФОМС

Заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования стал Максим Шаманский
Редакция сайта ТАСС
17:48

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Максима Шаманского. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Шаманского Максима Борисовича заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе. 

