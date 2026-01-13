Лавров и глава МИД Намибии обсудят наращивание торговли и политического диалога

Ожидается, что министры также обменяются мнениями по темам международной и региональной повесток, представляющим взаимный интерес

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. Главы внешнеполитических ведомств сосредоточатся на способах укрепления двусторонних отношений, расширения политического диалога и поддержания развития торгово-экономических связей.

О предстоящей встрече накануне сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В российском дипведомстве уточнили, что Селма Ашипала-Мусавьи находится в Москве с рабочим визитом.

"В ходе встречи планируется обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-намибийских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - пояснили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по представляющим взаимный интерес темам международной и региональной повестки дня "с прицелом на более эффективную координацию в ООН и других многосторонних структурах".

Предыдущие контакты

Контакты глав МИД России и Намибии носят регулярный характер, в последний раз министры встречались в декабре на полях второй министерской конференции Форума Россия - Африка в Каире, где Лавров провел переговоры более чем с 20 африканскими коллегами.

Тогда главы дипведомств подтвердили неизменный настрой Москвы и Виндхука на последовательное расширение двусторонних связей, включая углубление политико-дипломатического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах.

В кулуарах конференции в Каире Селма Ашипала-Мусавьи рассказала ТАСС, что Намибия рассчитывает получить доступ на российском рынке для большего ассортимента товаров. "У нас есть не только мясо. У нас также есть мясные продукты, наши колбасы. У нас есть зерновые культуры. У нас есть финики. У нас есть виноград. У нас есть другие фрукты, а также, например, спаржа, которую мы можем продавать, у нас есть устрицы", - перечислила министр.

Она также обратила внимание на рост популярности Намибии среди российских туристов и назвала уникальные природные особенности страны наряду с историческими связями Москвы и Виндхука ключевыми драйверами спроса.