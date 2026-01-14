Бастрыкин: ущерб от ВСУ в Донбассе и тыловых регионах превышает 706 млрд рублей

Глава СК сообщил, что ведомство начало расследовать преступления Киева с 2014 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Установленный Следственным комитетом РФ ущерб от уничтожения ВСУ гражданской инфраструктуры в Донбассе и тыловых российских регионах превышает 706 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Установленный следствием ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории новых субъектов РФ составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых регионов - свыше 146 миллиардов рублей", - сказал он.

СК начал расследовать преступления Киева с 2014 года. Бастрыкин отметил, что с этого времени масштабы преступлений киевского режима значительно возросли.

Полный текст интервью будет опубликован января в 11:00 мск.