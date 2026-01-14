Бастрыкин: ущерб от ВСУ в Донбассе и тыловых регионах превышает 706 млрд рублей
00:00
обновлено 00:06
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Установленный Следственным комитетом РФ ущерб от уничтожения ВСУ гражданской инфраструктуры в Донбассе и тыловых российских регионах превышает 706 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Установленный следствием ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории новых субъектов РФ составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых регионов - свыше 146 миллиардов рублей", - сказал он.
СК начал расследовать преступления Киева с 2014 года. Бастрыкин отметил, что с этого времени масштабы преступлений киевского режима значительно возросли.
