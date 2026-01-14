Переговоры Лаврова с Ашипалой-Мусави. Трансляция завершена
09:06
обновлено 09:20
Глава МИД России Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусави провели переговоры в Москве.
На встрече дипломаты обсудили российско-намибийские отношения и перспективы их дальнейшего развития, а также рассмотрели конкретные шаги по укреплению политического диалога и расширению взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, гуманитарной и других сферах.