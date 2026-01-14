Трутнев указал на важность сохранения дружеских отношений России и Намибии

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО также отметил, что в 2024 году товарооборот между странами увеличился почти в два раза - до $11,7 млн

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Важно поддерживать дружеские связи между Россией и Намибией, а также расширять двустороннее сотрудничество в экономике. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель российской части Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Юрий Трутнев, сообщает его пресс-служба.

"Одним из важнейших направлений нашего взаимодействия является сохранение и упрочение дружеских отношений между Россией и Намибией. Президент Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтве неоднократно бывала в России по нашему приглашению, всегда была заинтересована в визитах и выражала дружеское отношение к нашей стране. Я прошу передать ей от меня благодарность за дружеское отношение и пожелание всего наилучшего", - сказал Трутнев в ходе рабочей встречи с министром международных отношений и торговли Республики Намибия, председателем намибийской части межправкомиссии Сельмой Ашипала-Мусавьи.

Вице-премьер добавил, что в 2024 году общий товарооборот между странами увеличился почти в два раза - до $11,7 млн. "В январе-октябре 2025 года двусторонний товарооборот достиг уже $17,3 млн. Это не очень большие цифры и для России, и для Намибии, но они в полной мере отражают потенциал наращивания двусторонних контактов в различных сферах экономики", - отметил Трутнев.