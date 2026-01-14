Лавров: Россия будет рада принять президента Намибии с визитом

Все предыдущие лидеры страны посещали Москву, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия с радостью примет президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву с визитом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Как мы с вами обсуждали в Каире, мы будем рады принять президента Нанди-Ндаитву в Российской Федерации. Кстати сказать, мы отметили, что все предыдущие президенты вашей страны посещали Москву", - сказал министр.

"Мы видим солидарное отношение к России и взаимную симпатию, настрой наших народов, наших правительств на продвижение политического диалога, экономического сотрудничества, гуманитарных связей", - добавил Лавров.