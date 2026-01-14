ГД ратифицировала соглашение с Мьянмой о защите граждан в международной юстиции

Соглашение было подписано 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. Документ на рассмотрение палаты парламента 9 января 2026 года внес президент РФ Владимир Путин.

Соглашение было подписано 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. Как отмечается в пояснительной записке, документ будет способствовать конструктивному сотрудничеству стран в вопросах защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.

В рамках договоренностей Россия и Мьянма обязуются не вмешиваться в суверенные дела друг друга через нормы международной или национальной уголовной юстиции, а также за счет помощи другим государствам в использовании этих норм.