ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите от внешнего преследования

Документ основан на принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между Россией и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими странами и международными органами юстиции. Документ на рассмотрение палаты парламента 9 января 2026 года внес президент РФ Владимир Путин.

Соглашение было подписано 13 марта 2025 года в Москве. Документ основан на принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Речь в том числе идет о принципах невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.

Как отмечается в пояснительной записке, документ будет способствовать конструктивному сотрудничеству стран в сфере защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами. Соглашение также касается вопросов иммунитета должностных лиц.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ратификация документа "позволит добиваться большей эффективности в части защиты наших граждан от необоснованного преследования". "Нам важно, чтобы мы с вами по этому пути шли, взаимодействуя и с другими нашими союзниками, государствами, которые входят в Организацию Договора коллективной безопасности, СНГ, с другими странами. Тогда в мире будет меньше беспредела - все будут понимать, что мы плечом к плечу стоим за своих граждан и никому не позволим необоснованно их привлекать к ответственности, совершать в отношении их провокации", - подчеркнул он.

Он также указал, что в мире "стало больше напряженности", а многие ранее действовавшие правила, принципа и договоренности в настоящий момент отсутствуют. "Поэтому надо объединяться с союзниками, с партнерами, выходить вот на такие решения, которые позволят нам достигать большего эффекта в части защиты от этого беспредела, творящегося сегодня на планете. И противодействовать можно, как мы видим, в том числе через принятие таких решений. Надеюсь, что в будущем у нас еще больше будет участников таких соглашений", - заключил председатель Госдумы.