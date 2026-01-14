Слуцкий назвал Стубба "дискуссионным" кандидатом от ЕС для диалога с Россией

Президент Финляндии неоднократно позволял себе антироссийские высказывания, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб является неоднозначным кандидатом на пост спецпредставителя Европы для диалога с Россией, он неоднократно позволял себе антироссийские высказывания. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется Стубб.

"Что касается кандидатуры Александера Стубба: вопрос дискуссионный. Он не раз допускал крайне антироссийские высказывания. В частности, в своем новогоднем обращении он заявил, что отношения с Россией "изменились навсегда", - сказал депутат.

Слуцкий отметил, что Россия не отказывается от диалога. Однако парламентарий подчеркнул, что он будет выстраиваться, "как говорил президент России Владимир Путин, при понимании того, что его "будут вести вежливые люди с элементарными навыками приличия".

Лиднр ЛДПР также отметил, что идея назначить спецпредставителя для диалога с Россией возникла на фоне тупиковой ситуации, в которой Евросоюз оказался из-за своей русофобской политики.

"Идея назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию для переговоров с Россией - не новая. Возникает она на фоне тупиковой ситуации из-за русофобской политики брюссельской бюрократии, которая отбрасывает Европу на обочину истории", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что необходимость диалога ЕС с Россией на фоне переговоров Москвы и Вашингтона "уже признавали президент Франции [Эмманюэль] Макрон и премьер-министр Италии [Джорджа] Мелони". "Предложение возникло, очевидно, в этой же логике", - добавил депутат.