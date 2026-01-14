ГД ратифицировала протоколы к конвенциям СНГ о правовой помощи

Как отмечается в пояснительных записках, протоколы направлены на признание судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территории Содружества Независимых Государств

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную странами - членами СНГ в 2002 году в Кишиневе. Дума также ратифицировала аналогичный протокол к более ранней конвенции, которую страны СНГ подписали в 1993 году в Минске.

Оба документа на рассмотрение палаты парламента 9 января 2026 года внес президент РФ Владимир Путин. Протоколы были подписаны от имени России 13 мая 2025 года. Как отмечается в пояснительных записках к каждому из документов, протоколы направлены на признание судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территории СНГ.

Кишиневская конвенция вступила в силу для РФ 28 июня 2023 года. С того момента минская конвенция 1993 года прекратила свое действие между странами СНГ. Тем не менее документ не денонсировался, и в него через протокол будут внесены те же изменения, что и в конвенцию 2002 года.