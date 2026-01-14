ГД приняла во втором чтении проект о контроле над освобожденными по УДО

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект о контроле над условно-досрочно освобожденными, а также об ответственности для таких лиц при уклонении от исполнения обязанностей.

Законопроект инициирован правительством РФ. Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается дополнить новыми статьями. Предлагается прописать в законе, что контроль за поведением освобожденных по УДО осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ), за поведением условно-досрочно освобожденных военнослужащих - командованием воинских частей.

Уточняется, что УИИ (в отношении военнослужащих - командование воинской части) осуществляют персональный учет освобожденных по УДО в течение оставшейся неотбытой части наказания и контролируют исполнение такими лицами возложенных судом обязанностей. Освобожденные условно-досрочно обязаны соблюдать общественный порядок, исполнять возложенные на них судом обязанности, в том числе принудительные меры медицинского характера, а также являться в инспекцию для регистрации.

Законопроектом устанавливается, что в случае уклонения лица от исполнения обязанностей уголовно-исполнительная инспекция (в отношении военнослужащих - командование воинской части) предупреждает его в письменной форме о возможности отмены УДО. При совершении нарушения общественного порядка или злостного уклонения от исполнения обязанностей, а также если освобожденный по УДО скрылся от контроля за поведением, УИИ (в отношении военнослужащих - командование воинской части) направляет в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения. Злостным уклонением считается повторное неисполнение лицом возложенных на него обязанностей после вынесения предупреждения.

Освобожденный по УДО, место нахождения которого не установлено в течение 30 дней, или военнослужащий, освобожденный по УДО, место нахождения которого не установлено в течение 48 часов, признается скрывающимся от контроля за его поведением, говорится в документе.