Лавров: отказ от своих же принципов глобализации говорит о ненадежности США

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отказ США от собственных принципов глобализации приводит к мысли о ненадежности Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль о том, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - отметил министр, комментируя по просьбе ТАСС заявления президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.