Лавров: РФ и Намибия возобновят регулярные внешнеполитические консультации

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили наличие тесных постоянных контактов между законодателями обоих государств

Министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи и глава МИД РФ Сергей Лавров © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РФ и Намибия твердо договорились возобновить регулярные двусторонние внешнеполитические консультации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Мы заинтересованы в том, чтобы возобновить практику регулярных внешнеполитических консультаций, которые у нас существовали. Но потом наступила пауза, в том числе в связи с коронавирусом. Сегодня мы с госпожой министром твердо договорились такую практику возобновить на уровне заместителей министров иностранных дел России и Намибии, на уровне директоров соответствующих департаментов", - сказал министр.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Намибии также отметили наличие тесных регулярных контактов между законодателями двух стран: Совет Федерации и Национальный Совет Намибии сотрудничают, опираясь на соответствующие соглашения.