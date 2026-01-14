Лавров: США хотят пресечь поползновения по втягиванию Украины в НАТО

Россия это видит, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. США хотят пресечь любые поползновения по втягиванию Украины в НАТО, Россия это видит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Из наших предыдущих контактов с США, начиная с саммита в Анкоридже и в ходе последовавших контактов по линии Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, мы видим, что США понимают нереалистичность такого сценария, и они хотят пресечь любые поползновения в том, что касается втягивания Украины в НАТО", - сказал министр.