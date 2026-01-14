В России сокращается количество дел о дискредитации ВС РФ и фейков об армии

Если в 2022 году было возбуждено 183 уголовных дела по факту распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, то в 2024 году их было 140, отметил председатель Следственного комитета РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество уголовных дел о публичной дискредитации армии и распространении фейков о Вооруженных силах РФ постепенно сокращается. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.

"Видим незначительное снижение количества таких преступлений. В частности, если в 2022 году было возбуждено 183 уголовных дела по факту распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, то в 2024 году их было 140, за 9 месяцев 2025 года возбуждено 115 дел. Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, то в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 таких дела соответственно, а за 9 месяцев 2025 года - в два раза меньше", - сказал он.

Как добавил глава СК, всего в суды с 2022 года направлено 325 уголовных дел о распространении ложной информации и 125 уголовных дел о дискредитации ВС РФ.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ) и статья 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) были введены в марте 2022 года.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.