Паслеру порекомендовали четырех кандидатов на пост главы Екатеринбурга

Всего до собеседования были допущены шесть человек

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Комиссия рекомендовала губернатору Свердловской области Денису Паслеру четырех из шести кандидатов для дальнейшего рассмотрения на пост главы Екатеринбурга по итогам собеседования - Алексея Орлова, Дмитрия Нисковских, Юлию Лаврикову и Екатерину Есину. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Программы разные, но все они говорят о том, что их авторам небезразлично развитие города. После обсуждения было принято решение рекомендовать четырех кандидатов с их программами губернатору для принятия решения и последующего внесения в думу не менее двух кандидатур согласно федеральному и областному законам", - приводит департамент слова главы комиссии по рассмотрению кандидатур на должность главы Екатеринбурга Сергея Никонова.

Всего до собеседования были допущены шесть кандидатов, они выступили на тему социально-экономического развития Екатеринбурга и ответили на вопросы, в результате комиссией были рекомендованы для дальнейшего рассмотрения четыре кандидата: действующий глава города Алексей Орлов - выдвинут партией "Единая Россия", Общественной палатой Свердловской области и ассоциацией "Совет муниципальных образований Свердловской области", Дмитрий Нисковских - выдвинут Советом муниципальных образований Свердловской области, Юлия Лаврикова - выдвинута Общественной палатой региона, Екатерина Есина - выдвинута партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Не прошли далее Владимир Кузнецов - выдвинут ЛДПР, Ирина Виноградова - выдвинута партией "Новые люди".

Следующим этапом станет рассмотрение губернатором представленных кандидатур.