Россия и Ливан продолжат тесную координацию на международных площадках

Речь идет также о сфере защиты прав человека и новых вызовов и угроз

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РФ и Ливан будут поддерживать тесную координацию на многосторонних площадках, в том числе в сфере защиты прав человека и новых вызовов и угроз. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского и посла Ливанской Республики в Москве Башира Салеха Аззама.

На встрече Любинский пожелал ливанскому дипломату успеха в его начинающейся миссии в России.

"Подтвержден обоюдный настрой на поддержание тесной координации на многосторонних площадках, в том числе по проблематике прав человека и новых вызовов и угроз", - сообщили в дипведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили несколько актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.