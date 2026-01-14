Депутат Водолацкий назвал причину усиления Киевом атак на Ростовскую область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины активизировали атаки БПЛА на Ростовскую область из-за ее географического положения, которое позволило ей стать логистическим хабом для нужд спецоперации. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Несколько дней подряд Ростовская область подвергается массированной атаке ВСУ, повреждения получают промобъекты и имущество мирных жителей, включая дома и машины.
"Участившие обстрелы Ростовской области, в том числе городов Ростова-на-Дону и Таганрога, связаны с тем, что, по мнению Украины, Ростовская область является ключевым субъектом, через который все поставляется на СВО: снаряды, мины, идут добровольцы", - сказал собеседник агентства. По его словам, Ростовская область является мощным логистическим и волонтерским хабом.
В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА в 10 городах и районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, где в многоквартирном доме были повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок, один человек погиб.