Депутат Водолацкий назвал причину усиления Киевом атак на Ростовскую область

Регион, по мнению Украины, является ключевым субъектом, через который все поставляется на СВО, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины активизировали атаки БПЛА на Ростовскую область из-за ее географического положения, которое позволило ей стать логистическим хабом для нужд спецоперации. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Несколько дней подряд Ростовская область подвергается массированной атаке ВСУ, повреждения получают промобъекты и имущество мирных жителей, включая дома и машины.

"Участившие обстрелы Ростовской области, в том числе городов Ростова-на-Дону и Таганрога, связаны с тем, что, по мнению Украины, Ростовская область является ключевым субъектом, через который все поставляется на СВО: снаряды, мины, идут добровольцы", - сказал собеседник агентства. По его словам, Ростовская область является мощным логистическим и волонтерским хабом.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА в 10 городах и районах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, где в многоквартирном доме были повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок, один человек погиб.