Посольство в Гааге: многие европейцы предпочитают мир опосредованной войне с РФ

В диппредставительстве подчеркнули, что эскалация не входит в интересы народов европейских стран и России

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 января. /ТАСС/. Многие обычные европейцы предпочитают мир опосредованной войне с Россией. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах, размещенном в X.

"Читая комментарии к нашим публикациям, мы видим, что многие простые европейцы предпочитают мир опосредованной войне и конфликту с Россией", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что эскалация не входит в интересы народов европейских стран и РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.