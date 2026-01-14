В Совфеде назвали Орбана более подходящим переговорщиком от ЕС, чем Стубб

Среди плюсов венгерского премьер-министра замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк отметил хорошие отношения с президентом США, прагматичность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является более приемлемым кандидатом в спецпредставители ЕС на переговорах по урегулированию украинского кризиса, чем президент Финляндии Александер Стубб. Такое мнение ТАСС высказал замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии.

"Что касается кандидатуры "горячего финского парня", он, если не ошибаюсь, еще весной прошлого года одним из первых говорил о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией. Видимо, Стубб - передовик этой подготовки. И его морально-волевые качества Европа уже считает достаточными. <...> Мне кажется, что самый приемлемый кандидат все же Виктор Орбан", - сказал Басюк.

Среди плюсов Орбана сенатор назвал хорошие отношения с президентом США, прагматичность, а также то, что он "в оголтелой русофобии замечен не был". Но у евробюрократов этот кандидат вряд ли пройдет, считает Басюк. Единственным же плюсом Стубба как переговорщика эксперты называют неплохие отношения с Трампом, отметил сенатор.

"Россия всегда готова и открыта к переговорам. Однако, сильные сомнения в субъектности Европы, а главное, в реальной готовности ключевых лидеров Старого света и их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине вряд ли делает европейцев желанными участниками переговоров в принципе", - отметил сенатор. До последнего момента европейцы только качественно срывали переговоры, добавил он.